В Британии впервые появился ребенок без матери
Трансгендер Фредди МакКоннелл, который считает себя мужчиной, требует, чтобы его признали отцом рожденного им ребенка. Об этом сообщает Daily Mail.
Как отмечается, МакКоннелл родился женщиной, однако в возрасте 25 лет он стал воспринимать себя мужчиной.
Уточняется, что он начал проходить гормональную терапию, отрастил бороду, а также сделал пластические операции, но не лишил себя возможности родить ребенка.
После того, как его признали мужчиной по закону, он воспользовался услугами банка спермы и забеременел.
Как подчеркивается, сейчас он добивается того, чтобы его не отмечали в каких-либо документах как «мать».
Если суд примет решение в пользу МакКоннелла, то его сын будет первым гражданином Британии, у которого официально нет матери.
Ранее сообщалось, что Пентагон ввел ограничения для трансгендеров в армии.