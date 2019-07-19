Названы российские города с самым грязным воздухом

Росгидромет назвал города России, где в 2018 году был зафиксирован самый грязный воздух. Об этом сообщает RT.

Всего в список вошли 22 города с общей численностью жителей 5,1 млн.

Городами с очень загрязненным воздухом признали Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Зима, Иркутск, Искитим, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Свирск, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Черемхово, Черногорск, Читу и Шелехов.

Отмечается, что почти во всех городах есть крупные промышленные предприятия черной, цветной и алюминиевой, угольной и горнодобывающей промышленности, а также машиностроения.

Большинство загрязненных городов находится в азиатской части России.

Ранее были названы самые грязные и чистые регионы России.