Сотрудники «Рустави 2» сделали заявление после увольнения оскандалившегося Гварамии

Сотрудники информационной и политической программ вещательной кампании «Рустави 2» распространили совместное заявление. Об этом пишет «Грузия Online».

В письме работники поддержали генерального директора канала Ника Гварамия, которого владелец ресурса Кибар Халваш пообещал уволить. Сотрудники заявили, что Гварамия является гарантом редакционной политики «Рустави 2».

По мнению редакции, изменение в руководстве канала станет угрозой для независимости медиаресурса.

Ранее сообщалось, что гендиректора «Рустави -2» хотят уволить.