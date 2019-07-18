Лихорадка Эбола достигла международного масштаба

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что вспышки заболевания Эболой названы проблемами международного масштаба. Об этом сообщает сообщает Associated Press.

Соответствующий статус заболеванию был присвоен после инцидента в городе Гома (Демократическая Республика Конго) с населением в два миллиона человек, где вирус стремительно распространился всего за неделю.

Отмечается, что риск распространения лихорадки за пределами региона остается низким.

Уточняется, что установление международного статуса для смертельного заболевания является призывом для властей других государств к оказанию финансовой и технической поддержки в борьбе с вирусом.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор разработал уникальную вакцину против лихорадки Эбола.