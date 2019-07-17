Задержан глава минстроя Астрахани

И.о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области Олега Гужвинского задержали, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Гужвинский был назначен на должность и.о. министра строительства и ЖКХ в августе 2108 года.

16 июля заместитель генпрокурора России в южном федеральном округе Андрей Кикоть раскритиковал ситуацию с аварийным жильем в регионе и остался недоволен работой министерства строительства и ЖКХ области.

Ранее сообщалось, что 17 уголовных дел возбудили на российских чиновников и бизнесменов из-за аварийного жилья.