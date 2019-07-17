Ягуару удалось вырваться из вольера в Красноярске

В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» проинформировали о том, что ягуар смог убежать из вольера. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, инцидент произошел 16 июня в 8.50 (4.50 мск).

«Персонал сработал оперативно — было сделано объявление по громкой связи, все выходы заперты», — говорится в сообщении.

Уточняется, что животное обездвижили дротиком, а затем поместили обратно в вольер. Это произошло, когда зоопарк еще был закрыт для посетителей.

Уточняется, что в общей сложности ягуар оставался на свободен около четверти часа.

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