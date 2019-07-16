Резко возросло число отравившихся едой из автоматов москвичей

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина сообщила, что число людей, госпитализированных из-за отравления продуктами из вендинговых аппаратов в офисах Москвы, возросло до 23 человек. Об этом информирует ТАСС.

По имеющейся информации, двоих пациентов уже выписали. Остальные 21 пострадавший по-прежнему остаются в больницах, где им оказывают помощь.

У пациентов наблюдается «острая кишечная инфекция неуточненной этиологии».

Ранее сообщалось, что в шести округах Москвы 30 человек пожаловались врачам на отравление.