Минпросвещения проверит невыплаты за ЕГЭ

Министерство просвещения проверит, все ли регионы оплатили работу учителей на ЕГЭ и ОГЭ, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Оплата учителям экзаменов закреплена в федеральном законе № 47 «Об образовании», который вступил в силу в 2019 году.

Данная мера сократила процент невыплаты компенсаций, однако информация о нарушениях продолжила поступать, в связи с чем 15 июля была начата проверка.

Ранее сообщалось, что российских учителей научат себя вести в соцсетях.