Посетители зоопарка закидали панду камнями

В одном из пекинских зоопарков панду по кличке Мэнда закидали камнями. Об этом сообщает Weibo.

Как отмечается, двое посетителей на протяжении получаса кидали в животное камни с намерением напугать его.

Вскоре смотрители зоопарка увидели, что творят посетители и поспешили на помощь панде.

Уточняется, что после случившегося панду обследовали и провели инспекцию вольера.

На настоящий момент, как подчеркивается, животное чувствует себя хорошо.

Ранее сообщалось, что жизнь панд в Московском зоопарке покажут онлайн.