Посетители зоопарка закидали панду камнями
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В одном из пекинских зоопарков панду по кличке Мэнда закидали камнями. Об этом сообщает Weibo.
Как отмечается, двое посетителей на протяжении получаса кидали в животное камни с намерением напугать его.
Вскоре смотрители зоопарка увидели, что творят посетители и поспешили на помощь панде.
Уточняется, что после случившегося панду обследовали и провели инспекцию вольера.
На настоящий момент, как подчеркивается, животное чувствует себя хорошо.
Ранее сообщалось, что жизнь панд в Московском зоопарке покажут онлайн.