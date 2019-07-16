Совладелец «Рустави 2» требует заведения уголовного дела против гендиректора телеканала

Акционер грузинского телеканала «Рустави 2» Нино Нижарадзе пожаловался в Генеральную прокуратуру страны с просьбой завести уголовное дело против гендиректора телеканала Ники Гварамия. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что уголовное дело, о котором требует Нижарадзе, должно касаться возможного превышения полномочий Гварамия.

Адвокат Нижарадзе Георгий Кавлашвили рассказал, что после изучения документации телеканала было обнаружено, что «Рустави 2» получает меньше доходов, чем есть на самом деле.

По мнению юриста, процесс банкротства телекомпании является умышленным действием руководства.

Ранее Нижарадзе уже требовала отставки генерального директора «Рустави 2» за то, что Гварамия пообещал мочиться в грузинское вино и боржоми.