«Коктейль Молотова» бросили в дом украинцев, работающих в Польше

В жилище украинцев, работающих в Польше, бросили «коктейль Молотова». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на польский центр мониторинга проявлений расизма и ксенофобии.

Как отмечается, в доме, где произошел инцидент, проживают граждане Украины, занятые на строительстве метро.

Уточняется, что в подъезде этого дома недалеко от лестницы неизвестные также исписали стены оскорбительными высказываниями.

Украинские рабочие написали письмо в центр проявлений расизма и ксенофобии.

В письме они отметили, что они приехали в Польшу «за хлебом», а также делают своим трудом и уплаченными налогами страну богаче.

В связи с этим они выразили недоумение, почему их постоянно оскорбляют, а дом поджигают.