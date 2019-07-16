Россиянку осудили за организацию проституции во Вьетнаме

Во Вьетнаме россиянку Елену Прокофьеву осудили на три года тюрьмы за организацию проституции. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, Народный суд южного вьетнамского города Хошимина признал 28-летнюю гражданку России виновной во вовлечении в занятие проституцией.

Уточняется, что россиянка создала преступную группу, состоящую из двух гражданок России и Украины.

В январе 2019 года полиция пресекла деятельность этой группы.

Ранее сообщалось, что сутенеров с украинскими секс-рабынями обезвредили в Испании.