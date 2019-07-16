Россиянку осудили за организацию проституции во Вьетнаме
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Во Вьетнаме россиянку Елену Прокофьеву осудили на три года тюрьмы за организацию проституции. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается, Народный суд южного вьетнамского города Хошимина признал 28-летнюю гражданку России виновной во вовлечении в занятие проституцией.
Уточняется, что россиянка создала преступную группу, состоящую из двух гражданок России и Украины.
В январе 2019 года полиция пресекла деятельность этой группы.
Ранее сообщалось, что сутенеров с украинскими секс-рабынями обезвредили в Испании.