Поклонская пригрозила судом СМИ за публикации о царебожниках
Депутат Госдумы России Наталья Поклонская пригрозила судом СМИ, которые распространили информацию о якобы ее участии в секте царебожников. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что бывший прокурор Крыма призвала журналистов опомниться и также потребовала журналистов написать опровержение опубликованной информации.
Кроме того, она назвала инцидент с распространением новостей «чьим-то заказом».
Поклонская добавила, что СМИ могут обратиться к ней лично за комментарием по любому вопросу, а не ссылаться на «осведомленные источники», которых в ее окружении нет.
Она обратилась к журналистам с предложением провести конференцию по данному вопросу 17 июля, чтобы ответить на все волнующие вопросы.
Ранее сообщалось, что Поклонская вышла из секты царебожников.