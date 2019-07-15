Россиянам готовят еще один выходной

Россиянам могут дать еще один оплачиваемый выходной день один раз в год, чтобы они прошли диспансеризацию. Об этом сообщает «Российская газета».

Как отмечается, сейчас работодатель должен предоставить два выходных дня людям предпенсионного и пенсионного возраста для прохождения диспансеризации.

Теперь же, как подчеркивается, один выходной для диспансеризации хотят предоставить и работникам младше 40 лет.

Причем, согласно Академии труда и социальных отношений, на диспансеризацию в итоге могут отвести два или три выходных дня.

Ранее сообщалось, что появился календарь выходных на 2020 год.