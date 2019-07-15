Почему в Южную Корею не пустили россиян, объяснили в посольстве
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Власти Южной Кореи объяснили, почему они отказали во въезде в страну гражданам России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя консульского отдела российского посольства.
До этого стало известно, что 16 россиян не пустили в Южную Корею.
Как отмечается, южнокорейские власти заподозрили приезжих из России в попытке нелегально устроиться на работу.
Согласно заявлению посольства, прибывшие не знали ни одной достопримечательности, не забронировали отели, а также не купили билеты в обратный путь.
По этой причине власти страны заподозрили россиян в намерении нелегально трудоустроиться.
Ранее сообщалось, что 14 россиян не пустили в Мексику.