Почему в Южную Корею не пустили россиян, объяснили в посольстве

Власти Южной Кореи объяснили, почему они отказали во въезде в страну гражданам России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя консульского отдела российского посольства.

До этого стало известно, что 16 россиян не пустили в Южную Корею.

Как отмечается, южнокорейские власти заподозрили приезжих из России в попытке нелегально устроиться на работу.

Согласно заявлению посольства, прибывшие не знали ни одной достопримечательности, не забронировали отели, а также не купили билеты в обратный путь.

По этой причине власти страны заподозрили россиян в намерении нелегально трудоустроиться.

Ранее сообщалось, что 14 россиян не пустили в Мексику.