Спасавший дачу в ущерб подтопленцам в Иркутской области мэр ушел в отставку

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В Иркутской области мэр Нижнеудинского района Иркутской области, который пострадал от подтопления, Сергей Худоногов ушел в отставку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя думы Валерия Заречного.

По его словам, против мэра было заведено дело, когда выяснилось, что он использовал коммунальные службы после паводка, чтобы ликвидировать в первую очередь последствия в своем коттедже.

После этого, отметил председатель думы, Худоногов написал заявление об уходе.

Он добавил, что состоялось заседание думы, на котором 14 депутатов проголосовали за принятие отставки мэра, а трое — воздержались.

Ранее вице-премьер Виктор Мутко потребовал уволить пойманного на спасении своего затопленного дома мэра.