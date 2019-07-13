Появились подробности смертельной аварии в Туве

Автомобиль, в котором при пересечении реки Шуй вброд погибли десять человек, остановился из-за заглохшего двигателя. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный главк Следственного комитета (СК).

Как отмечается, двигатель вышел из строя, машина заглохла, после чего ее стало уносить течением.

«В результате сильного течения машину опрокинуло», — говорится в сообщении СК.

Уточняется, что на месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что в смертельной аварии в Туве есть выжившие.

Две семьи ехали из села Тээли на отдых к минеральному источнику Дустуг-Хем. Позже они решили пересечь реку вброд, однако машину перевернуло сильным течением.

Погибли 10 человек, в том числе семеро детей.