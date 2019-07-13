Более 25 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В столичных аэропортах отменили и задержали 26 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

По данным на 1.55 мск, во Внуково задержано два рейса и один отменен. В аэропорте Домодедово задержано 11 рейсов и 10 отменено. В аэропорте Шереметьево задержали два рейса.

Ранее сообщалось, что температура в столице будет колебаться от +14°С до +16°С. В Москве будет облачно, местами небольшой дождь. Ветер ожидается северный 5-10 м/c.