Женщина сняла трусы в метро, чтобы ей уступили место

Пассажирка московского метро разделась после того, как ей отказались уступать место, передает РИА «Новости».

Инцидент произошел в одном из поездов.

Молодая женщина попросила сидящего мужчину уступить ей место, а когда тот спросил, почему должен это сделать, она задрала юбку и сняла трусы.

Когда пассажиры начали снимать происходящее на видео, пассажирка заорала: «я обычная уже 30 лет. Насмотреться все никак не могут!».

Женщина отказывалась одеться еще несколько станций.