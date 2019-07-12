Пытавшей ингушскую девочку предъявлены обвинения

Следственный комитет предъявил обвинения жительнице Ингушетии, избивавшей 7-летнюю племянницу, передает РИА «Новости».

Женщина обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью.

По данным следствия, она регулярно избивала ребенка ремнем и отрезком шланга по голове и туловищу.

Ранее стало известно, что женщина уже имеет судимость за нападение с ножом на мужчину.

7-летней девочке из Ингушетии ампутируют правую руку. Травмы настолько тяжелые, что медработники не исключают ампутацию и левой руки.