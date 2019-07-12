Москвичка бесследно исчезла, провалившись в люк

Две недели водолазы пытаются найти 26-летнюю москвичку, которая упала в водосток и исчезла, сообщает сайт kp.ru.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения девушки.

Lело возбуждено по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Происшествие произошло 30 июня на территории Бирюлевского дендропарка. В тот вечер исчезнувшая отдыхала на природе с друзьями и поссорилась с мужем.

Женщина отошла в лес справить нужду, вскоре компания услышала ее крики о помощи. Оказалось, она упала в открытый люк и провалилась в водосток. Спасти ее друзья не смогли.

Однако это не единственная версия произошедшего, поиски продолжаются.

Ранее пятилетний мальчик из России пропал в Польше.