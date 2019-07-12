Обвиняемую в пытках ингушской девочки заподозрили в поножовщине

Жительница Ингушетии, обвиняемая в зверских побоях 7-летней племянницы, имеет судимость за нападение с ножом на мужчину. Об этом сообщает ряд телеграм-каналов.

Инцидент произошел в 2010 году.

Сообщается, что женщина была за рулем «Газели» и задела автомобиль «Нива», а когда водитель догнал ее и начал ругаться, она достала перочинный нож и пырнула мужчину в живот.

Суд приговорил ее к 3,5 года лишения свободы, но реальный срок был заменен на условный по соглашению сторон.

Ранее стало известно, что жестоко избитой 7-летней девочке из Ингушетии ампутируют правую руку. Травмы настолько тяжелые, что медработники не исключают ампутацию и левой руки.