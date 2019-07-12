В России оправдались за неспособность прогнозировать потопы

Гидролог РАН Владислав Полянин заявил, что точность прогнозов погоды в России оставляет желать лучшего, передает ТАСС.

Он объяснил принцип составления прогнозов на примере паводка в Приангарье.

Полянин отметил, что упрекнуть синоптиков не в чем, так как они выдают верный прогноз в отношении территории, что, однако, не помогает прогнозировать паводки.

«Сильные дожди, грозы, местами ливневые дожди». Но ливневые дожди могут быть 20, а могут и 80 мм в сутки, то есть может выпасть почти месячная норма осадков или даже больше», — пояснил он.

Специалист добавил, что Россия отстает от западных стран по сбору и использованию данных в реальном времени. Гидролог напомнил, что в стране более 2 млн рек, и для каждой нужна своя методика прогнозов.