Распространяющего гей-порно лжесвященника «из Грузии» поймали в Витебске

Витебские правоохранительные органы поймали священнослужителя, который выдавал себя за архимандрита Грузинской православной церкви из Абхазии. Об этом сообщают местные СМИ.

Подозреваемый представлялся Георгием Кротом. До 2012 года 33-летний уроженец Могилевской области работал кочегаром, а затем переквалифицировался в священника.

В его удостоверении значилась и такая «должность», как настоятель Скита Благовещенья Пресвятой Богородицы в Республике Белоруссия.

Отмечается, что он проводил церковные обряды за деньги, а также собирал пожертвования на строительство храма лично и через посты в социальных сетях.

Кроме того, следствие установило, что мужчина на одной из своих страниц опубликовал гей-видео порнографического характера, которое было открыто для просмотра и скачивания.

Также в отношении Крота было возбуждено уголовное дело по факту кражи одежды, бытовой техники, 6 икон и 8 церковных книг.