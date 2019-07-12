Против спасавшего свой дом от наводнения мэра возбудили дело

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Уголовное дело возбудили против главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова, который использовал коммунальную технику на своем участке с целью ликвидации последствий наводнения. Об этом сообщает РИА «Новости».

Следователи отметили, что дело возбуждено по статье «Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное из личной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций».

Основанием для подозрения стал опубликованный в Интернете ролик, на котором запечатлено правонарушение.

Отмечается, что работы по ликвидации последствий паводков на участке мэра проводились без служебной необходимости и с применением с привлечением специалистов и техники казённого учреждения.

Ранее сообщалось, что российский вице-премьер Виктор Мутко потребовал уволить пойманного на спасении своего затопленного дома мэра.