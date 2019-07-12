Почти 30 рейсов задержано и отменено в московских аэропортах

В аэропортах Москвы отменили и задержали почти 30 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Согласно данным на 00.57, во Внуково задержано восемь рейсов и три отменено. В аэропорте Домодедово задержано семь рейсов и четыре отменено.

Кроме того, в аэропорту Шереметьево задержали семь рейсов.

Информации об изменениях в расписании аэропорта Жуковский нет.

Причины задержек в настоящее время пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что в Москве в четверг ожидается до +19°С.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.