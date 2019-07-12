Почти 30 рейсов задержано и отменено в московских аэропортах
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В аэропортах Москвы отменили и задержали почти 30 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».
Согласно данным на 00.57, во Внуково задержано восемь рейсов и три отменено. В аэропорте Домодедово задержано семь рейсов и четыре отменено.
Кроме того, в аэропорту Шереметьево задержали семь рейсов.
Информации об изменениях в расписании аэропорта Жуковский нет.
Причины задержек в настоящее время пока неизвестны.
Ранее сообщалось, что в Москве в четверг ожидается до +19°С.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.