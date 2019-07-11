Прославившуюся фразой «выедем, опишем труп» сотрудницу полиции отправили в тюрьму

Прославившуюся фразой «выедем, опишем труп» сотрудницу полиции из Орла Наталью Башкатову отправили в тюрьму на два года за отказ в помощи, сообщает сайт kp.ru.

Такой приговор вынес суд по резонансному делу.

В 2016 году девушка вызвала полицейских из-за угроз мучины. Экс-полицейская в день гибели орловчанки Яны Савчук обещала ей «описать труп», когда ее убьют. Через некоторое время девушку жестоко избил ее бойфренд, и она скончалась.

Тогда же было возбуждено дело в отношении старшего участкового уполномоченного управления МВД по Орлу майора Натальи Башкатовой.

На записи их разговора можно услышать, как женщина просила о помощи, но сотрудница полиции отказывалась что-либо предпринимать. «Если вас убьют, мы обязательно выедем, труп опишем», — сказала она.