Суд наложил арест на 20 млрд рублей Абызова

По делу бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова был наложен арест на имущество в размере более 20 млрд руб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его адвоката Сергея Дрозда.

До этого в среду, 10 июля, стало известно, что по решению суда были арестованы активы Абызова на €121,7 (8,7 млрд руб.).

По словам его адвоката, сегодня, 11 июля, суд постановил арестовать имущество экс-министра открытого правительства на сумму 20, 629 млрд рублей.

Он уточнил, что речь идет о недвижимости, ценных бумагах и счетах организации.

Ранее Абызов в «Лефортово» признался в любви пришедшей на апелляцию в суд 29-летней Валентине Григорьевой и чуть ли не позвал ее замуж.

Абызова обвиняют в организации преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей.