Пожар в Мытищах перебросился на соседние здания

Пожар на территории газовой станции высокого давления на ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах перебросился на административное здание и склад, которые находились недалеко от очага возгорания. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что возгорание перешло на склад из ЛМК (легкие металлические конструкции) и административное здание ООО «Данила Мастер».

Сейчас площадь возгорания выросла до тысячи кв.м.

По предварительным данным, пожар перекинулся на бывшее здание школы.

В Мосэнерго заявили, что возгорание в Мытищах возникло на газопроводе за пределами ТЭЦ.

Ранее сообщалось, что спасательным службам удалось локализовать пожар площадью 800 кв.м. на ТЭЦ без применения вертолетов.