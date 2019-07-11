В Сети ответили на предложение Украины переименовать Россию

Пользователи Сети восприняли в штыки идею советника украинского лидера Владимира Зеленского Никиты Потураева о смене названия России и русского языка.

До этого Потураев в эфире украинских СМИ предложил называть на Украине русский язык «российским», а Россию — «Московией».

В ответ на это, пользователи из разных стран стали иронично и категорично высказываться. По мнению некоторых, такие идеи украинской стороны унижают Россию.

«Это зоопарк... Тут надо уже рвать дипотношения... КВН продолжается», — писали пользователи.

Некоторые из них признались, что до этого момента еще надеялись, что отношения двух стран с приходом Зеленского к власти наладятся, однако испытали разочарование.

Ранее сообщалось, что на Украине предложили переименовать Россию.