Самолет из Москвы экстренно сел из-за пьяного дебоша

Самолет Airbus A321 экстренно сел в Калининграде из-за пьяного дебошира, передает РИА «Новости».

Отмечается, что самолет выполнял рейс из Москвы в Дюссельдорф.

По предварительным данным, пьяный россиянин устроил на борту скандал, из-за чего экипаж принял решение о посадке.

Мужчину передали полиции, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее самолет авиакомпании Montenegro Airlines, следовавший из Черногории в Москву, экстренно сел в Калуге из-за потери сознания у первого пилота.