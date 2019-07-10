Укравшему звезду Трампа грозит срок за кражу статуи Мэрилин Монро

25-летнему Остину Микелу Клэйю из Глендейла грозит до трех лет лишений свободы за кражу статуи Мэрилин Монро в Голливуде, сообщает Federal News Network.

Статуя Монро находилась наверху беседки «Четыре дамы Голливуда», по бокам которой стоят образы актрис Мэй Уэст, Анны Мэй Вонг, Долорес Дель Рио и Дороти Дандридж.

Клэя обвиняют в том, что он забрался на беседку поздно вечером и отпилил статую Мэрилин Монро. Камеры видеонаблюдения запечатлели мужчину, который спускается с рюкзаком и уходит.

Детектив полиции Лос-Анджелеса Дуглас Олдфилд подтвердил, что Клэй — это тот человек, который украл звезду Трампа с Аллеи славы в прошлом году.

Тогда он был приговорен к трем годам условно, одному дню в окружной тюрьме и 20 дням общественных работ.

Детектив заявил, что в этом случае он ориентировался не только на записи камер видеонаблюдения, но и на отпечатки, оставленные на беседке.