В СК расследует крупное хищение у Московского метрополитена

Следователи СК России возбудили уголовное дело по факту хищения в особо крупном размере у ГУП «Московский метрополитен». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГСУ СК РФ.

Согласно поступившим данным, уголовное дело возбудили по признакам преступлений, которые содержатся в статьях УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» и «Халатность».

Отмечается, что следователи СК России при помощи работников метро выявили, что в 2013-2014 годы сотрудники «Триада-Холдинг» украли деньги, предназначенные для работ по устранению течи в одном из перегонов столичной подземки. При этом на данный момент расследование продолжается, а обстоятельства преступления еще устанавливаются.

Ранее в Москве арестовали шестерых сотрудников ФСБ, похитивших более 140 миллионов рублей.