Спустя 55 лет в очереди бурятке отказали в жилье
close
Прокуратура Бурятии проинформировала о том, что власти Улан-Удэ отказали женщине, которая стояла в очереди на жилье на протяжении 55 лет. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, в связи с этой ситуацией прокуратура обратилась в суд, чтобы отстоять права жительницы.
«В настоящее время ее очередь значится под №2», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что женщине отказались предоставить жилье из-за отсутствия у нее статуса малоимущей.
Ранее был назван регион с самыми низкими тарифами на ЖКХ.