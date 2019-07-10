Спустя 55 лет в очереди бурятке отказали в жилье

Прокуратура Бурятии проинформировала о том, что власти Улан-Удэ отказали женщине, которая стояла в очереди на жилье на протяжении 55 лет. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, в связи с этой ситуацией прокуратура обратилась в суд, чтобы отстоять права жительницы.

«В настоящее время ее очередь значится под №2», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что женщине отказались предоставить жилье из-за отсутствия у нее статуса малоимущей.

Ранее был назван регион с самыми низкими тарифами на ЖКХ.