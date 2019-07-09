Девушка упала на рельсы в московском метро

На московской станции метрополитена Замоскворецкой линии девушка упала на рельсы, когда потянулась за телефоном, который уронила. Об этом сказал руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев, передает РИА «Новости».

Уточняется, что инцидент произошел на станции «Тверская» около 21.35.

«Девушка потеряла равновесие и упала на пути перед прибывающим электропоездом», — добавил Мышляев.

Он рассказал, что машинист поезда затормозил, но все равно наехал на девушку. В результате случившегося она выжила. Девушку госпитализировали с множественными ушибами и сотрясением мозга.

Ранее сообщалось, что двухлетнюю девочку сбило потоком воздуха от поезда.