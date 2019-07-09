В Госдуме упростили процедуру получения инвалидности

В Госдуме в окончательном чтении приняли проект закона, который поможет людям с инвалидностью быстрее и проще получить необходимые справки-подтверждения, передает РИА «Новости».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что одобренный проект касается более 11 миллионов россиян с ограниченными возможностями.

Он отметил, что после вступления соответствующего закона в силу, следить за его выполнением станут региональные и муниципальные власти. Они будут сверяться с данными федерального реестра.

«Им [людям с инвалидностью. — «Газета.Ru»] больше не нужно будет каждый раз подтверждать свой статус «бумажной» справкой или предъявлять оригинал», — добавил Володин.

Ранее сообщалось, что в России упростили порядок установления инвалидности.