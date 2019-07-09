Дети вновь отравились в российском лагере

В Приморском крае более 60 детей отравились в детском лагере «Юный рыбак», который находится в Лазовском районе. Об этом сообщает на сайте управления СК страны по региону.

Как отмечается, в настоящее время следователи проводят доследственную проверку по факту отравления 67 детей.

В ведомстве уточнили, что у детей была выявлена острая кишечная инфекция.

По последним данным, в настоящее время дети находятся в медицинском учреждении.

Ранее сообщалось, что в детском лагере под Петербургом произошла вспышка кишечной инфекции.