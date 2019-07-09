В Кремле сделали заявление о доверии россиян правоохранителям

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что правоохранительные органы возвращают доверие россиян своей ежедневной работой по обеспечению их безопасности, предает РИА «Новости».

Он также отметил, что случаи подобные делу журналиста Ивана Голунова недопустимы, и работы по предотвращению таких случаев ведутся и курируются Кремлем.

Он призвал не забывать тот объем работы, который осуществляется правоохранительными органами.

«Сама по себе работа правоохранительных органов - она в конечном итоге возвращает доверие россиян», — ответил Песков на вопрос, какие меры в Кремле предпринимаются, чтобы вернуть россиянам доверие к сотрудникам полиции.