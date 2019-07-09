В Припяти задержали новых сталкеров

Две группы сталкеров были задержаны украинскими полицейскими в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, пишет РИА «Новости».

Полицейские обнаружили две группы сталкеров в городе Припять и двух мужчин, которые занимались нелегальным сбором ягод. Среди задержанных пятеро граждан Украины и четверо граждан Казахстана.

Также отмечается, что двое жителей Киевской области собрали более 30 килограммов черники и пытались отправить ягоды за пределы зоны отчуждения.

В отношении «экстремальных туристов» были составлены административные протоколы и им грозит штраф, а в отношении сборщиков ягод было заведено уголовное дело.