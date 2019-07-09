В Таллине задержан глава «Русской школы Эстонии»

В Таллине полиция задержала руководителя «Русской школы Эстонии» Мстислава Русакова, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в его квартиру пришла полиция. Как отметили в организации, последний раз он выходил на связь в 11 часов.

Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд рассказала о планах по отказу от русских школ в стране. Кальюлайд пояснила, что правительство Эстонии финансирует систему образования на официальном языке, но при этом в стране есть немало частных школ.