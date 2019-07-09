Стала известна реакция кассирши из Башкирии на ток-шоу Малахова о ее побеге

Кассир из Салавата Луиза Хайруллина, укравшая более 20 млн рублей, и ее муж Марат читали новости о своем побеге в СМИ, сообщает Vesti.ru.

Как рассказал один из родственников семьи, муж Хайруллиной вернулся в Салават и даже обсудил с родными их участие в передаче «Андрей Малахов. Прямой эфир», где говорили о ситуации с ее исчезновением.

Передачу посмотрела и сама Луиза. Она удивилась появлению там своих родственников.