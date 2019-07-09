Россиян призвали не кормить детей сосисками

Врач-диетолог НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента столичного Депздрава Виктория Егорова заявила, что из ежедневного рациона ребенка следует исключить сосиски, приводит ее слова РИА «Новости».

По словам специалиста, дети нуждаются в разнообразном питании. Она уточнила, что можно кормить ребенка, к примеру, детскими сосисками. Эти продукты адаптированы для рациона ребенка.

«Нужно приучать его к правильному питанию с детства», — заявила врач-диетолог.

При этом эксперт также отметила, что из рациона детей следует убрать жареную, соленую и копченую еду. К такой пище относятся консервы или слишком сладкие продукты.

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