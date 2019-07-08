Украина засекретила итоги совещания по телемосту с Россией
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк провел совещание с участием членов СНБО, где были обсуждены вопросы обеспечения информационной безопасности. Об этом сообщает УНИАН.
По его словам, Служба безопасности Украины и Национальная полиция страны получили ряд поручений, которые должны быть выполнены с соблюдением свободы слова.
Он добавил, что совещание состоялось по поручению украинского лидера Владимира Зеленского.
При этом он подчеркнул, что детали совещания не раскрываются в связи с его секретностью. Однако он упомянул ситуацию вокруг телемоста.
«NewsOne отменил так называемый «телемост», но это не конец информационной войны. Поэтому и наша работа продолжается», — заключил Данилюк.
Ранее сообщалось, что NewsOne предложил Зеленскому обсудить телемост между Россией и Украиной.