Украина засекретила итоги совещания по телемосту с Россией

<img src="//img.gazeta.ru/files3/31/12381031/RIAN_2855992.HR-pic905-895x505-91213.jpg">

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк провел совещание с участием членов СНБО, где были обсуждены вопросы обеспечения информационной безопасности. Об этом сообщает УНИАН.

По его словам, Служба безопасности Украины и Национальная полиция страны получили ряд поручений, которые должны быть выполнены с соблюдением свободы слова.

Он добавил, что совещание состоялось по поручению украинского лидера Владимира Зеленского.

При этом он подчеркнул, что детали совещания не раскрываются в связи с его секретностью. Однако он упомянул ситуацию вокруг телемоста.

«NewsOne отменил так называемый «телемост», но это не конец информационной войны. Поэтому и наша работа продолжается», — заключил Данилюк.

Ранее сообщалось, что NewsOne предложил Зеленскому обсудить телемост между Россией и Украиной.