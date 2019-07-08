Российская семья отсудила 2 млн рублей у Минфина за пропавший клад

Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад, сообщает ТАСС.

В ходе ремонта семья нашла бутылку с золотыми монетами Российской империи. Клад был передан государству, однако положенную награду люди так и не получили.

Клад оценили в 4 млн рублей.

По решению суда с Минфина РФ взысканы 2 млн 152 тыс. 284 рубля в пользу двух жителей Курска.

Клад, включавший 260 монет, передан в Госхран, однако при вскрытии коробки, там обнаружены только 3 гаечных ключа и степлер. Расследование дела присотановили, тк не смогли установить лицо, которое можно привлечь в качестве обвиняемого.