Протоиерей РПЦ оправдался за слова о слабости женского ума

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил свои слова о слабости женского ума. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

До этого Смирнов заявил, что умственные способности женщин обычно ниже по сравнению с мужчинами.

По его словам, слабость ума женщин заключается не в том, что они глупее.

В качестве аргумента он вспомнил, что девочки обычно чаще заканчивают школу с золотой медалью, поскольку они более старательные и лучше воспринимают информацию.

Он добавил, что ум женщины создан для другого. Протоиерей пояснил, что женщины, например, могут работать на конвейере, а мужчины — нет.

Ранее сообщалось, что на слова об умственных способностях женщин отреагировали в РПЦ.