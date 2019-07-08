Миллиардера обвинили в сексуальной торговле людьми

В США нью-йоркская прокуратура предъявила обвинения американскому миллиардеру Джеффри Эпштейну в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, в субботу, 6 июля, финансиста арестовали, а в понедельник, 8 июля, его доставили в суд, где ему и предъявили обвинения.

По словам его адвоката Джека Голдберга, подзащитный отрицает свою вину.

Олигарх, которого в том числе подозревают в сексуальных связях с несовершеннолетними девушками, подчеркнул, что все они вступали с ним в интимную связь добровольно.

Ранее сообщалось, что миллиардера заподозрили в домогательствах к детям.

Ему может грозить тюремное заключение продолжительностью до 45 лет.