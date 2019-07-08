Почти вся вода на российском рынке оказалась поддельной

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о том, что примерно 80% минеральной воды в российских магазинах являются контрафактом. Об этом сообщает ТАСС.

Она заявила, что этикетки на бутылках с водой не соответствуют названию, а также отметила, что «еще много воды» в супермаркетах непонятного происхождения.

Матвиенко подчеркнула, что борьба с контрафактной водой находится под контролем Совета Федерации. Она добавила, что уже лишены лицензии более 30 «водных» компаний.

Спикер также рассказала о том, что Роспотребнадзор после анализа ситуации на рынке готовит решение о маркировке продукции.

Ранее сообщалось, что Роскачество проверило молочную продукцию с заменителями жира.