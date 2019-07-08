На Подмосковье надвигается гроза с градом

В МЧС предостерегли, что в Московской области выпадет сильный дождь, град и произойдет гроза. Об этом информирует ТАСС со ссылкой в пресс-службу регионального главка ведомства.

Согласно сведениям министерства, на территории Подмосковья такая погода может сохраниться в понедельник, 8 июля, до 21.00. Помимо осадков, за пределами столицы ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 15 м/с.

Отмечается, что местным жителям посоветовали отключить электричество, газ, водопровод и закрыть форточки и окна в домах.

Ранее стало известно, где находится самое холодное место в Подмосковье.