7 детей заразились кишечной инфекцией в Дагестане

В Дагестане в Каякентском районе семеро детей заразились острой кишечной инфекцией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт муниципалитета.

Как отмечается, пятеро детей находятся в стационаре, еще двое — получили амбулаторное лечение.

Уточняется, что власти региона организовали подвоз воды, чтобы предотвратить распространение инфекции.

В связи с сложившейся ситуацией глава данного района Магомедэмин Гаджиев провел совещание по локализации источника заражения.

Ранее сообщалось, что более 70 детей отравились в Дагестане.