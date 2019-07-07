Патриарх Кирилл помолился за погибших моряков-подводников
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл произнес молитву об упокоении погибших в Баренцевом море подводников. Об этом сообщает РИА «Новости».
Это произошло во время литургии в Коневецком монастыре в Карелии.
Патриарх Кирилл совершил молитву «об усопших воинах-подводниках в море Баренцевом, при исполнении долга своего жизнь положивших».
Трагедия произошла 1 июля, когда во время испытаний загорелся научно-исследовательский глубоководный аппарат, в ходе чего погибли 14 моряков.
Ранее сообщалось, что игроки «Зенита» и «Локомотива» почтили память погибших подводников.