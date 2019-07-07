Патриарх Кирилл помолился за погибших моряков-подводников

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл произнес молитву об упокоении погибших в Баренцевом море подводников. Об этом сообщает РИА «Новости».

Это произошло во время литургии в Коневецком монастыре в Карелии.

Патриарх Кирилл совершил молитву «об усопших воинах-подводниках в море Баренцевом, при исполнении долга своего жизнь положивших».

Трагедия произошла 1 июля, когда во время испытаний загорелся научно-исследовательский глубоководный аппарат, в ходе чего погибли 14 моряков.

Ранее сообщалось, что игроки «Зенита» и «Локомотива» почтили память погибших подводников.